За сутки в Алтайском крае выпало 75% месячной нормы осадков

Накануне на территории Алтайского края выпало 75% месячной нормы осадков снега, заявил глава региона Виктор Томенко.

«В прошлом сезоне у нас это случилось в ноябре, и мы всю зиму преодолевали последствия. В этом году мы лучше подготовились. У нас, в частности, по индивидуальной программе экономического развития предусмотрено на приобретение дорожной техники, в том числе снегоуборочной, 500 млн. На 300 млн техники в этом году мы уже купили. Сегодня она вся на дорогах Барнаула и края работает»,— цитирует пресс-служба правительства слова губернатора.

Как сообщается на сайте мэрии Барнаула, в городе с начала снегопада выпало 16 мм осадков, что является среднемесячной нормой марта. На улицах работает более 190 единиц снегоуборочной техники.

Также власти планируют к концу дня открыть движение на всех региональных трассах, которые вчера перекрыли из-за погодных условий. Закрытыми остаются дороги: Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михаиловское — Кулунда— Бурла — граница Новосибирской области от Змеиногорска до Рубцовска, а также на участке от Курьи до Змеиногорска на автодороге Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан.

Артем Шпек