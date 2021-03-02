При пожаре в жилом доме под Ярославлем погиб 59-летний мужчина

В деревне Ямино Ярославского района произошел пожар, в результате которого погиб 59-летний мужчина, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области. Возгорание произошло днем 1 марта в частном двухэтажном деревянном доме.

По данным пресс-службы, в пожаре погиб 59-летний хозяин дома. В следственном управлении пояснили, что в связи с произошедшим организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена пожаро-техническая и медицинская судебные экспертизы. Причины возгорания выясняются»,— уточнили в следственном управлении.

Дарья Сабаева