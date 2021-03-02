МегаФон предложил абонентам Нижегородской области новое качество голосовой связи

пресс-служба ПАО «МегаФон»

МегаФон первым среди операторов Нижегородской области «запустил» голос в сетях LTE — теперь абоненты оператора смогут говорить по телефону, не прерывая интернет-сессии. Голосовые вызовы по технологии VoLTE с высоким качеством передачи звука уже доступны нижегородцам и гостям области.

Оператор запустил новые технологии передачи голосового трафика в Нижегородской области. Теперь абоненты компании могут звонить и по сетям 4G (Voice over LTE).

Апгрейд сети открывает клиентам компании целый ряд новых возможностей. Так, благодаря VoLTE можно звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Это означает, что пользователь может одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео. При этом голосовой поток доставляется в разы быстрее, чем в сетях второго и третьего поколения, и в лучшем качестве. Соединение устанавливается всего за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа.

пресс-служба ПАО «МегаФон»

«Теперь совершать голосовые вызовы можно без переключения в сети 2G/3G, что не только позволяет пользоваться самым быстрым интернетом во время разговора, но и значительно экономит заряд аккумулятора. Передача более четкого голоса происходит по высокоскоростной сети 4G (LTE), поэтому соединение становится практически мгновенным и вы можете услышать собеседника так, как будто он находится рядом. Все это повышает комфортность общения в онлайне и теперь доступно большинству жителей области», — комментирует Максим Бартыков, директор нижегородского отделения МегаФона.

Звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов, для звонков на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города. При этом качество голосовой связи VoLTE будет лучше, если собеседник также использует данную технологию. Услуги поддерживаются большинством современных смартфонов и включаются автоматически либо в настройках сотовой связи гаджета.

ПАО «МегаФон»