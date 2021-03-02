Обязанности:
- Телефонные переговоры с клиентами компании с целью продажи услуг компании;
- Ведение клиента;
- Работа с клиентской базой‚ ее расширение;
- Ведение ежедневной отчетности, работа в CRM;
- Активное участие в организации деловых мероприятий — форумов, конференций, бизнес-завтраков;
- Согласование условий и заключение договоров на участие;
- Выполнение плана продаж;
- Работа с клиентами на мероприятии.
Требования:
- Обязателен опыт работы в активных продажах;
- Навыки холодного поиска клиентов;
- Наработанная база контактов;
- Правильно поставленная‚ грамотная речь;
- Внимательность;
- Исполнительность.
Условия:
- 55 000 руб + %.