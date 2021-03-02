02 марта, вторник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Менеджер по работе с клиентами (делегатское направление)

от

Обязанности:

  • Телефонные переговоры с клиентами компании с целью продажи услуг компании;
  • Ведение клиента;
  • Работа с клиентской базой‚ ее расширение;
  • Ведение ежедневной отчетности, работа в CRM;
  • Активное участие в организации деловых мероприятий — форумов, конференций, бизнес-завтраков;
  • Согласование условий и заключение договоров на участие;
  • Выполнение плана продаж;
  • Работа с клиентами на мероприятии.

Требования:

  • Обязателен опыт работы в активных продажах;
  • Навыки холодного поиска клиентов;
  • Наработанная база контактов;
  • Правильно поставленная‚ грамотная речь;
  • Внимательность;
  • Исполнительность.

Условия:

  • 55 000 руб + %.
Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя