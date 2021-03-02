Беловский шахтер осужден на четыре года за пропаганду терроризма

1-й Восточный окружной военный суд признал жителя кузбасского города Белово виновным в пропаганде терроризма и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также житель Белово лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно — телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет сроком на три года.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Кемеровской области, 27-летний горнорабочий из Белово, являясь приверженцем радикальных течений ислама, идеологии терроризма размещал в социальной сети «материалы о деятельности террористических организаций направленные на формирование у лиц, ознакомившихся с ними, идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности».

Он делал это не только на своей странице, но также в специальных группах, где являлся администратором.

Эти «видеозаписи, комментарии, публикации, материалы по своему содержанию были направлены на формирование у пользователей социальной сети убеждения о необходимости осуществления терактов», посчитали правоохранители. Наличие в них пропаганды терроризма установило лингвистическое исследование.

Следственный отдел УФСБ России по Кемеровской области возбудил и расследовал в отношении беловчанина уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Еще на стадии следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Приговор вступил в силу в начале 2021 года.

Игорь Лавренков, Кемерово