В Казани работу служб здравоохранения оценили в 3,4 балла

В Казани работу систем здравоохранения и образования в пандемию COVID-19 оценили в 3,4 балла, а уровень взаимопомощи населения — в 3,3 балла. Исследование провели специалисты SuperJob.

Отмечается, что всего в опросе приняли участие свыше 11 тыс. представителей экономически активного населения из городов-миллионников. Им предложили оценить работу медицинской и образовательной систем и уровень взаимопомощи населения по пятибалльной школе. Опрос проводился с 8 по 20 февраля.

Работа служб здравоохранения, образования и уровень взаимопомощи населения в Казани получили самые высокие оценки по РФ. Самые низкие оценки работы системы здравоохранения — в Волгограде (2,5 балла), системы образования — в Воронеже (2,6 балла). При этом в обоих городах, по мнению жителей, зафиксирован и самый низкий уровень взаимопомощи населения (по 2,5 балла).

"Ъ-Казань"