В феврале из Москвы чаще всего летали в Сочи

Сочи возглавил рейтинг популярных городов для перелетов из Москвы – в феврале 2021 года на это направление было забронировано 9% от общего количества авиабилетов, подсчитал сервис организации путешествий Туту.ру. При этом средний чек на путешествие самолетом из Москвы в Сочи по сравнению с февралем 2020 года вырос на 27% и составил 5,7 тыс. руб. в один конец.

На втором месте оказался крымский Симферополь, авиабилеты до которого за год подорожали на 20%, до 5,7 тыс. руб. Третьим по популярности стал Санкт-Петербург, при этом авиабилеты из Москвы в северную столицу подешевели на 18%, до 2,9 руб.

Краснодар вошел в первую десятку популярных городов для перелетов в феврале, средний чек на авиабилет вырос на 23%. Также в топ-10 оказались Калининград, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Махачкала, Екатеринбург и Уфа.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, Краснодар занял пятое место среди самых популярных внутрироссийских новогодних авианаправлений.

Ольга Логинова