В Ярославской области от коронавируса за сутки умерли два человека и 130 заболели

В Ярославской области за сутки произошло две смерт от коронавируса. Скончались женщина 1942 года рождения, и мужчина 1963 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 130 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 162 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 2 марта, в регионе официально подтверждено 33074 случая заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 31496 человек выздоровели. 410 пациентов скончались. В больницы госпитализирован 860 человек, из них 501 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 359 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 17151 человек. На втором месте Рыбинск — 3638 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1766 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Любимском, Первомайском и Брейтовском районах, где выявлено 233, 229 и 171 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2499 тестов на COVID-19. На карантине находятся 6529 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов