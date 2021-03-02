На Дону выявили 282 случая COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Ростовской области было выявлено 282 случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев было зафиксировано в Ростове-на-Дону — 97. В Гуково — 12, в Новочеркасске — 11, в Багаевском районе — 10, в Белокалитвинском и Морозовском районах — по девять, в Таганроге, Азовском и Кагальницком районах — по восемь, в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районах — по семь, в Батайске, Егорлыкском, Каменском, Неклиновском, Сальском и Шолоховском районах — по шесть. По пять новых случаев зарегистрировано в Волгодонске, Семикаракорском и Тацинском районах, четыре — в Аксайском районе, по три — в Азове, Новошахтинске, Дубовском, Зерноградском, Куйбышевском, Мартыновском и Октябрьском районе, по два — в Зверево, Константиновском, Родионово-Несветайском и Цимлянском районах, по одному — в Шахтах, Верхнедонском, Заветинском, Зимовниковском, Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Орловском, Пролетарском, Тарасовском и Целинском районах.

За прошедшие сутки в области выздоровели 319 человек. Умерли 14 человек.

По состоянию на утро 2 марта количество инфицированных в области превысило 73,5 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1751. Коэффициент распространения инфекции — 0,91. За весь период пандемии выздоровели более 64 тыс. человек, умерли 3 129 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,6 тыс. человек.

Наталья Шинкарева