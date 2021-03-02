Самарканд стал побратимом Саратова

Представители делегации правительства Саратовской области и горадминистрации подписали соглашение об установлении побратимских отношений между Саратовом и Самаркандом (Узбекистан). Об этом в своем Instagram написал председатель правительства Роман Бусаргин.

От областного центра в подписании документа участвовал заместитель главы администрации по экономическим вопросам Алексей Никитин, от Самарканда - хоким города Бобурмирзо Облакулов.

Соглашение предусматривает сотрудничество в привлечение инвестиций, реализации совместных инвестиционных проектов, взаимодействие между образовательными организациями городов, совместное преодоления последствий пандемии.

Марина Ковалева