Дело о взяточничестве бывшего судьи Ивана Ежова рассмотрят в Самаре

Уголовное дело в отношении бывшего судьи Ивана Ежова, которое ранее пытались передать в соседний регион для обеспечения независимости судей, направлено в Красноглинский районный суд Самары. Решение вынес областной суд, сообщили в его пресс-службе.

Ранее Ставропольский районный суд региона направил в Шестой кассационный суд общей юрисдикции, а затем и в облсуд ходатайство о смене территориальной подсудности уголовного дела Ивана Ежова. Однако вышестоящая инстанция не нашла оснований для передачи материалов в другой регион.

Иван Ежов был задержан силовиками 13 марта 2019 года в селе Ташла Ставропольского района Самарской области при получении взятки в размере 550 тыс. руб., это была половина от общей суммы предполагаемого вознаграждения. По версии следствия, знакомый судьи попросил вынести объективное решение по уголовному делу о вымогательстве. Квалификация дела в итоге была изменена в процессе судопроизводства на менее тяжкое преступление. Обвиняемого освободили от уголовной ответственности, назначив лишь штраф за самоуправство (ст. 330 УК РФ). За свои услуги, по версии СКР, Иван Ежов потребовал 1,1 млн руб. После обращения бывшего подсудимого и его знакомого в правоохранительные органы процесс передачи взятки фиксировался сотрудниками ФСБ.

После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил в отношении Ивана Ежова уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Полномочия Ивана Ежова были прекращены в сентябре 2019 года после удовлетворения заявления судьи региональной ККС.

Георгий Портнов