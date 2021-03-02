Матвиенко назвала блокировку иностранных соцсетей нереалистичной

Россия изучает опыт Китая, Турции и Австралии в области блокировки иностранных соцсетей или определенного контента, сообщила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. При этом она считает, что блокировка иностранных соцсетей в России нереалистична.

«Убеждена, это не наш путь. Невозможно поставить "электронную стену" вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей пользоваться необходимым объемом информации и так далее. На мой взгляд, это нереалистично. Вообще, уходить от реальности — это бессмысленное занятие»,— сказала госпожа Матвиенко в интервью «РИА Новости».

По ее словам, нужно продолжать работать с ИТ-компаниями, приглашать их в Россию, но при этом строго требовать от них соблюдения российского законодательства. Также Валентина Матвиенко считает необходимым развивать российские ИТ-платформы, создавать удобные и эффективные «приложения для граждан». «Мы должны сами производить компьютерное оборудование, не только суперкомпьютеры, суперпроцессоры — это прекрасно,— но и устройства для обычных потребителей, для повседневной жизни»,— сказала она.