Три автомобиля столкнулись на трассе в Новосибирской области, погиб водитель

На трассе в Черепановском районе Новосибирской области столкнулись три автомобиля. Погиб один из водителей, несколько человек травмированы, сообщает региональное ГУ МВД России.

Авария произошла на 135 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в 09:00 во вторник. Машина Honda Civic совершая обгон, столкнулась со встречной Toyota Camry, после чего врезалась в Nissan. В результате на месте ДТП скончался водитель Camry. В медучреждение госпитализированы три человека, находящиеся в Honda, в том числе двухлетний ребенок.

Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Екатерина Лукашевич