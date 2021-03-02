На Ямале выявили 36 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выявили 36 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил информационный центр по мониторингу COVID-19. Еще один пациент скончался.

С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 37 178 человек. Из них более 35 тыс. уже выздоровели, еще 400 человек скончались.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 10 565 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 268 215. Более 3,8 млн пациентов выздоровели, 86 896 больных скончались.

Михаил Мананников