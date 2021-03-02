В Тюменской области еще 80 человек заразились COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области новой коронавирусной инфекцией заразились 80 человек, четыре пациента скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии общее число инфицированных в регионе составило 31 468 человек. Из них более 29 тыс. выздоровели, 293 пациента скончались.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 10 565 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 268 215. Более 3,8 млн пациентов выздоровели, 86 896 больных скончались.

Михаил Мананников