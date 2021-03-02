Пассажирооборот на СКЖД снизился на 21%

За первые два месяца 2021 года пассажирооборот на Северо-Кавказской железной дороге составил 815 млн пассажирокилометров, что на 21,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД. В пригородном сообщении пассажирооборот снизился на 10,6% (106,8 млн пасс-км), в дальнем следовании — на 23% (708 млн пасс-км).

В январе и феврале этого года было перевезено более 4,3 млн пассажиров, что на 6,6% меньше, чем за два месяца 2020 года. В пригородном сообщении было отправлено 3,1 млн человек (-6,5%), а в дальнем следовании — более 1,2 млн пассажиров (-6,8%).

Наталья Шинкарева