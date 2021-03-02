В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 140 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 2 марта на территории региона подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным краевого оперативного штаба, среди заразившихся 80 женщин и 60 мужчин в возрасте от 10 лет до 87 лет, в их числе - двое детей.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Краснодаре - 46, в Сочи – 17, в Новороссийске – 11, Тихорецком районе – 10. В Геленджике, Выселковском, Апшеронском, Лабинском и Ейском районах – по пять новых случаев. По четыре человека заболели в Анапе, Кореновском и Приморско-Ахтарском районах, по три – в Армавире и Отрадненском районе, по два – в Белоглинском, Курганинском, Мостовском и Тимашевском районах. Меньше всего заболевших, по одному человеку, в Щербиновском, Белореченском, Крыловском, Новопокровском и Павловском районах.

В стационарах с COVID-19 находятся 1165 человек, из них в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 80 заболевших, еще двое – на ЭКМО, 2138 человек лечатся амбулаторно. Количество выздоровевших с начала пандемии составляет 33461 человек.

Ольга Логинова