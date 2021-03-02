Число умерших с COVID-19 в Самарской области достигло 912 человек

За сутки в Самарской области было выявлено 275 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона были выписаны 283 человека. Кроме того, за прошедшие 24 часа в Самарской области умер один пациент, у которого ранее подтвердился COVID-19. Об этом во вторник сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в регионе зафиксировано 49145 зараженных COVID-19. За этот период в Самарской области скончались 912 пациентов, которым до этого диагностировали коронавирусную инфекцию.

Георгий Портнов