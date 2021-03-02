Свердловская областная больница №1 возобновила операции по трансплантации органов

Из-за снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией Свердловская областная клиническая больница (СОКБ) №1 возобновила операции по трансплантации органов, сообщил региональный департамент информационной политики.

Больница приостановила проведение операций по трансплантации в середине марта прошлого года из-за пандемии COVID-19, так как пациенты после пересадки органов более восприимчивы к вирусным заболеваниям. По данным департамента, всего за 2020 год было выполнено менее 20 трансплантаций. При этом за прошедшую неделю врачи пересадили одно сердце, две печени и четыре почки.

«Ключевую роль в возобновлении операций по трансплантации органов сыграл спад заболеваемости коронавирусом, который сейчас наблюдается в регионе. Благодаря этому ряд медучреждений, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, а также больницы, которые в период так называемой "второй волны" были вынуждены сконцентрироваться на оказании неотложной помощи, наконец-то смогли вернуться к своей плановой деятельности»,— сказал сердечно-сосудистый хирург СОКБ №1 Илья Лещенко.

Всего с 1990 года в Свердловской области провели 639 пересадок почки, с 2005 — 168 пересадок печени, с 2006 — 74 трансплантации сердца.

Михаил Мананников