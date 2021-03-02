В Прикамье выявили 184 новых случая коронавирусной инфекции

За прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили у 184 человек. Большая часть из них переносит болезнь в легкой форме и лечится дома, в больницы направлены 69 человек.

По данным краевого минздрава, в больницах региона лечение от коронавирусной инфекции проходят 898 человек, из них 71 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 поставлен 47 215 жителям Пермского края. Вылечились от болезни 39 408 человек. 2927 инфицированных, у которых был диагностирован коронавирус, умерли.