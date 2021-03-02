HeadHunter: жители УрФО меньше всех стране опасаются сокращений

Жители Уральского федерального округа (УрФО) меньше всех по стране опасаются сокращений на работе, следует из исследования сервиса по поиску работы hh.ru. Так, «Индекс стабильности на текущем месте работы» на Урале по итогам первого квартала 2021 года составляет 0,43, в то время как в России оценивается в 0,34.

В среднем по стране около 10% опрошенных заявили, что ощущают угрозу увольнения, 20% считают скорое увольнение возможным. Еще 30% россиян заявили, что угрозы увольнения скорее нет. 30% не опасаются сокращений, остальные затруднились ответить. Меньше других опасаются сокращений представители индустрии спорта и красоты, а также начинающие специалисты и медики. Представители сферы HR и топ-менеджмента наименее уверены в стабильности своего трудоустройства.

В целом «Индекс самочувствия соискателей» к началу 2021 года поднялся до -0,06, что говорит о том, что россияне стали меньше опасаться потерять текущую работу или испытать трудности при поиски работы в будущем. Отметим, в 2020 году в России он опустился до -0,22. В УрФО в данный момент индекс составляет -0,02 балла. Положительным индексом самочувствия отличаются пять сфер: продажи, медицина и фармацевтика, спорт и красота, рабочий персонал и консультирование. Наиболее уязвимо себя чувствуют в начале 2021 года представители топ-менеджмента.

Сложность с поиском работы по профессии испытывают около 30% россиян. 40% респондентов отметили, что затруднения есть, но они не критические. Около 20% отметили, что найти работу по профессии скорее несложно, 3% — что легко. 7% затруднились ответить. «Индекс сложностей с поиском работы» в России составляет -0,39, в УрФО — -0,36. Сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают работники сферы искусства, развлечений и масс-медиа, а также топ-менеджеры. Относительно других легче найти работу представителям рабочего персонала и сферы продаж.

Отметим, что в УрФО показатель «Индекса критичности поиска работы», отражающего потребность граждан в поиске нового места работы, выше, чем в целом по России, и составляет -0,42. Около 35% россиян заявили о критической важности найти работу в данный момент, 35% отметили, что найти работу важно. Еще 20% респондентов отметили, что найти работу в данный момент им скорее неважно, 5% — что неважно. Если смотреть по сферам, то более других в этот раз нуждаются в новой работе представители высшего менеджмента. Менее, чем другим, критичен поиск работы соискателям в медицинской и IT сферах.

Готовность снизить зарплатные ожидания в УрФО ниже, чем в целом по стране. «Индекс готовности снизить зарплатные ожидания» в регионе составляет 0,04. Около 45% опрошенных россиян заявили, что готовы снизить зарплатные ожидания ради сохранения места работы или гарантированного трудоустройства на новое место, 40% — что не готовы. Остальные затруднились ответить. Начинающие специалисты являются наиболее гибкой в отношении формирования своих зарплатных ожиданий категорией сотрудников. А вот меньше всего на такую меру согласны пойти представители сферы страхования, медицины и фармацевтики, а также автобизнеса.

«Индекс востребованности подработки» в УрФО составляет -0,22, в России — -0,35. 30% опрошенных заявили, что хотят искать подработку, 20% считают скорее необходимым поиск дополнительного заработка. 20% россиян сомневаются в необходимости поиска подработки, 17% заявили, что им не нужна подработка. Еще около 9% заявили, что у них уже есть подработка. Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке сейчас в первую очередь думают работники научно-образовательной сферы, сферы искусства, развлечений и масс-медиа, а также сферы туризма и ресторанов. Меньше всего озабочены поиском подработки представители банковской сферы и высший менеджмент.