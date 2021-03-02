В Татарстане осудят обвиняемого в причинении смерти по неосторожности главу поселения Свою вину чиновник полностью признал

В Татарстане в ближайшее время начнется суд над 52-летним главой Кулангинского сельского поселения Кайбицкого района. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

Напомним, что инцидент произошел 7 декабря прошлого года. По данным следствия, жители поселка Куланга обратились к главе поселения с жалобой на дикую лису, которая воровала у них кур. Вечером того же дня обвиняемый пришел к ним с ружьем для отстрела хищника. Затем он, Как считает следствие, в нескольких десятков метров от себя заметил свет налобного фонаря хозяйки дома, и, приняв его в темноте за глаза животного, дважды выстрелил, нанеся женщине ранения.

Потерпевшая скончалась по дороге в больницу. Вину чиновник полностью признал, отметили в СКР.

"Ъ-Казань"