Двое членов избирательной комиссии Уфы досрочно сложат полномочия

Члены избирательной комиссии Уфы с правом решающего голоса Александр Толстых и Риффан Махиянов будут досрочно освобождены от своих полномочий. Вопрос о прекращении их полномочий завтра будет рассматриваться на заседании горсовета.

Кроме того, как следует из материалов к заседанию, депутаты горсовета должны рассмотреть вопрос о назначении членом избирательной комиссии Уфы с правом решающего Вероники Ананьевой. Госпожа Ананьева является помощником депутата Госдумы Ивана Сухарева, ее кандидатуру предложило региональное отделение партии ЛДПР.

Анна Соколова