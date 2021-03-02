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Уфа. Башкортостан

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Двое членов избирательной комиссии Уфы досрочно сложат полномочия

Члены избирательной комиссии Уфы с правом решающего голоса Александр Толстых и Риффан Махиянов будут досрочно освобождены от своих полномочий. Вопрос о прекращении их полномочий завтра будет рассматриваться на заседании горсовета.

Кроме того, как следует из материалов к заседанию, депутаты горсовета должны рассмотреть вопрос о назначении членом избирательной комиссии Уфы с правом решающего Вероники Ананьевой. Госпожа Ананьева является помощником депутата Госдумы Ивана Сухарева, ее кандидатуру предложило региональное отделение партии ЛДПР.

Анна Соколова


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