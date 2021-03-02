В Краснодаре на 68% за год вырос спрос на аутсорсинговые услуги

Спрос на услуги удаленных сотрудников в Краснодаре за год вырос на 68%, подсчитала аналитики сервиса «Авито». При этом наибольшей популярностью пользуются специалисты в области юриспруденции – потребность в сопровождении регистрации и ликвидации компаний, представлении интересов в суде, защите торговых марок у краснодарских бизнесменов выросла за год на 38%, предложение подобного вида услуг – на 18%. В целом по России на работу юристов приходится 41% спроса в категории деловых услуг, за год их востребованность по стране выросла на 42%.

На втором месте по популярности бухгалтерские услуги – спрос на них в Краснодаре за год увеличился на 19%, предложений в данной категории стало больше на 16%.

Значительно вырос спрос на консалтинг в области развития бизнеса и проведения электронных торгов – в этом секторе сервис зафиксировал рост на 136%, в целом по стране – на 88%. Предложение консалтинговых услуг в Краснодаре увеличилось на 67%, в России – на 60%.

Ольга Логинова