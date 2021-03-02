НТЭК возместит вред экосистеме Таймыра в результате разлива нефтепродуктов

Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит в структуру «Норникеля») сообщила минэкологии и рационального природопользования Красноярского края о готовности возместить вред, нанесенный объектам животного мира в результате разлива нефтепродуктов 29 мая 2020 года. Тогда при разгерметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3 НТЭК произошла утечка 21 тыс. т дизельного топлива.

По оценкам красноярских ученых, площадь прямого воздействия последствий аварии на объекты животного мира составила около 14 кв. км, разрушены логовища животных, уничтожены места обитания птиц, кладки и гнезда, под негативное воздействие попали млекопитающие и птицы, занесенные в Красную книгу РФ.

Минэкологии Красноярского края потребовало от АО «НТЭК» добровольного возмещения ущерба в денежном эквиваленте или в натуральном виде. Компания приняла решение провести комплекс мероприятий по восстановлению экосистемы пострадавшей территории.

«Планируется в кратчайшие сроки провести компенсационные мероприятия в районе разлива нефтепродуктов с привлечением специализированных организаций, обладающих необходимым уровнем экспертизы»,— сообщает НТЭК.

В феврале 2021 года арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Енисейского управления Росприроднадзора о взыскании с НТЭК ущерба за разлив нефтепродуктов в Норильске. Суд взыскал с НТЭК 146 млрд руб. Росприроднадзор предъявил к НТЭК иск на 147,8 млрд руб. (147 млрд руб. за вред водным объектам и 738,6 млн руб. — почвам). Ведомство считает, что авария произошла из-за технических и организационных нарушений, допущенных при строительстве топливного резервуара.

Анастасия Вещикова, Красноярск