Житель Самары обвиняется в сбыте 1,3 тыс. доз наркотиков

Перед Ленинским районным судом Самары предстанет местный житель по обвинению в 11 эпизодах незаконного сбыта наркотиков по предварительному сговору в значительном размере (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Также ему вменяются два факта покушения на незаконный сбыт запрещенных веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом во вторник сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители выяснили, что мужчина покупал наркотики через интернет и перепродавал их в Самаре через закладки. Для этого он организовывал тайники под деревьями в жилых массивах, а также в клумбах, колодце и поручне лестниц, выяснили в полиции. Также для совершения преступлений он использовал заборы, трубы и фундаменты домов, решили в главке.

Подозреваемый был задержан на ул. Вилоновской. Во время досмотра мужчины, при обыске по месту проживания и в тайниках правоохранители нашли более 200 свертков с запрещенным веществом. Экспертиза показала, что это производный наркотика метилэфедрона. В итоге мужчину обвинили в сбыте 1,3 тыс. свертков запрещенного вещества.

Георгий Портнов