В Ставропольском крае вакцинация от COVID-19 может завершиться к осени

Массовая вакцинация от коронавируса в Ставропольском крае может завершиться в августе 2021 года, сообщается на сайте губернатора. Как уточняется в сообщении, такой прогноз можно сделать на основе того, что объемы производства вакцины увеличиваются.

«Условием для достижения этой цели губернатор назвал дальнейшее повышение доступности вакцинации для ставропольцев — медучреждения края должны обеспечить возможность осуществления около 6–7 тыс. прививок в сутки»,— сказано в сообщении.

По состоянию на 1 марта, в Ставропольском крае прививку от коронавируса сделали более 62,5 тыс. человек. Обоими компонентами вакцины привились 29,4 тыс. жителей края.

Наталья Шинкарева