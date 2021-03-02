Прокуратура проверяет законность сделки по продаже земли в новосибирском Академгородке

Новосибирская областная прокуратура проверяет законность сделки по продаже муниципальной земли в Академгородке. Об этом журналистам сообщил первый заместитель прокурора области Борис Крылов.

В начале года на сайте change.org активисты новосибирского Академгородка опубликовали петицию в адрес главы кабмина Михаила Мишустина, руководителей правоохранительных органов с требованием вмешаться в ситуацию с продажей земельного участка. «Жители Академгородка несколько лет добивались обустройства большого паркового пространства 4,8 га. Вместе с тем в декабре 2020 года половина этого участка была продана мэрией Новосибирска коммерческой фирме без конкурсных процедур по цене в несколько раз ниже рыночной цены. Просим вас провести проверку законности сделки»,— говорится в тексте обращения

Эта тема была поднята и на сессии новосибирского закобсрания 25 февраля. Сегодня надзорное ведомство поделилось первыми результатами проверки. «Мы установили механизм продажи этого земельного участка. Его площадь составляет 2,3 га. Он расположен в общественно-деловой зоне, где возможно строительство ТРЦ и автостоянок. Этот земельный участок в 2020 году внесен в качестве вклада в уставной капитал АО "Новосибирское агентство инициативного развития"— предприятия, созданного мэрией для реализации различных проектов по развитию города. Далее с согласия мэрии АО продает земельный участок коммерческой организации по рыночной цене, которая определена независимой оценкой. Если говорить о законности вот этой процедуры — внесения в уставной вклад общества и последующая продажа, которая была проведена с согласия мэрии — то это правовой механизм. Если говорить о независимой оценке земли, то продана она была по рыночной цене, соответственно ущерба муниципальному образованию нет»,— заявил прокурор Крылов, добавив, что делать какие-то выводы преждевременно, и проверка еще не окончена.

Илья Николаев