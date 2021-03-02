Работодатель из Сочи выплатил сотрудникам 2,2 млн рублей после вмешательства прокуратуры

В Сочи ООО «Региональная инжиниринговая строительная компания» погасила задолженность по зарплате перед сотрудниками в размере 2,2 млн рублей после внесения соответствующего представления руководству компании, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщает ведомство, прокуратура Адлерского района Сочи провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в деятельности в отношении строительной компании. В ходе нее выяснилось, что из-за отсутствия у компании денежных из-за неоплаты ее услуг контрагентами образовалась задолженность перед сотрудниками по заработной плате на сумму более 2,2 млн рублей. После принятых мер прокурорского реагирования задолженность была в полном объеме погашена.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Региональная инжиниринговая строительная компания» зарегистрировано в Сочи в 2006 году, его руководителем является Денис Шлыков, бенефициаром - Андрей Евдокимов. Основной вид деятельности – строительство автомобильных дорог, штат сотрудников насчитывает 260 человек. В настоящий момент в отношении компании ведется судебное производство о признании банкротом. Текущая задолженность компании перед контрагентами составляет 25,3 млн рублей.

Ольга Логинова