В ДТП с двумя фурами под Ярославлем пострадал водитель

В Ростовском районе Ярославской области 2 марта произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями, в результате которого пострадал 43-летний водитель одной из машин, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано около 01:20 на 174 км федеральной автотрассы «Москва - Холмогоры».

По предварительной информации, 43-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Foton произвел наезд на стоящий грузовой автомобиль Volvo, под управлением 49-летнего мужчины. В результате ДТП, 43-летний водитель с полученными травмами госпитализирован в больницу.

«В связи с ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Дарья Сабаева