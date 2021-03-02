Угледобывающая компания Xinyan Coal Mine, оператор Shanxi Mobile и Huawei запускают решение Kite-like PNI-NPN 5GtoB

На Всемирном мобильном конгрессе 2021 года в Шанхае компании Xinyan Coal Mine, Shanxi Mobile и Huawei совместно представили решение Kite-like 5GtoB для частных сетей, интегрированных с сетями общего пользования (PNI-NPN, Public Network Integrated Non-Public Networks). Решение создано на базе высокопроизводительных и высоконадежных сетей 5G, которые работают в режиме комбинации частных сетей и сетей общего пользования. Целью данного проекта является ускорение развития отрасли 5G и повышение ценности сетей 5G для бизнеса, что в конечном счете становится импульсом роста цифровой экономики.

На церемонии присутствовали Ричард Лю, руководитель направления базовых сетевых облачных продуктов Huawei, Лю Ин, вице-президент Shanxi Mobile, а также Мэй Цзюнь, главный инженер Xinyan Coal Mine, входящего в Lvliang Dongyi Group.

Церемония презентации решения Huawei PNI-NPN 5GtoB; Слева направо: Лю Ин, Shanxi Mobile; Ричард Лю, Huawei и Мэй Цзюнь, Xinyan Coal Mine*

Xinyan Coal Mine — угледобывающее предприятие, которое является одним из лидеров в сфере строительства «умных» шахт. Оно расположено в городском округе Люйлян (провинция Шаньси) и находится под управлением компании Shanxi Lvliang Dongyi Group Coal Gasification Co., Ltd. Чтобы стать лидером в сфере строительства «умных» шахт, Xinyan Coal Mine в 2020 году начало использовать коммуникационные технологии 5G при поддержке Shanxi Mobile и Huawei. В ноябре того же года угледобывающее предприятие одним из первых в стране реализовало пилотные проекты «умных» шахт. Технологии 5G применяются на всех ключевых этапах добычи. Поэтому обеспечение нормальной работы производственной системы предприятия в случае крупномасштабных сбоев сети представляет собой серьезную задачу.

Решение Kite-like («подобно воздушному змею») 5GtoB Huawei позволяет решить эту проблему за счет преобразования операторских сетей в конфигурацию PNI-NPN. Для обеспечения высокой надежности в этой конфигурации центральный узел взаимодействует с edge узлом «запуская воздушных змеев» с помощью выделенных линий. Если сеть предприятия (NPN) отключается от центральной сети, службы могут автоматически переключаться на сетевую плоскость управления аварийным восстановлением частной сети, что значительно повышает ее надежность по сравнению с обычными решениями и обеспечивает бесперебойную работу производственной системы предприятия. Именно это решение было успешно протестировано на предприятии Xinyan Coal Mine.

Высокая надежность, несмотря на постоянное прерывание сетевого подключения: сеть на уровне аварийного управления развертывается на территории предприятия и синхронизирует данные с центральной сетью в режиме реального времени. При отключении от центральной сети локальная сеть берет реализацию производственных служб на себя и обеспечивает нормальную работу основных систем.

Повышение эффективности работы персонала: сочетание предоставления edge сервисов, автоматической настройки, развертывания в один клик и двухчасового провиженинга для бесперебойной работы значительно повышает эффективность предоставления сервисов.

Высокая степень безопасности данных: уровни S, M и L обеспечивают соблюдение различных требований к безопасности частных сетей. Уровень S относится к небольшим частным сетям, которые используются предприятием совместно с операторской сетью. Уровни M и L имеют повышенную степень изоляции и гарантируют отсутствие передачи данных за пределы предприятия в сценариях с МЕС (Multi Access Computing), что позволяет компаниям устранять проблемы безопасности данных.

Технология 5GtoB уже используется в коммерческих целях, ускоряя цифровую трансформацию в различных отраслях. В Китае, где все больше отраслей и предприятий транcформируются и модернизируются с помощью технологий 5G, данный подход находится в выигрышной позиции, в том числе благодаря доступу к крупнейшей в мире сети 5G. Компания Huawei намерена сотрудничать с отраслевыми партнерами в сфере открытых инноваций для достижения взаимовыгодных результатов, используя 5G как ключевую движущую силу для цифровой трансформации.