На Ставрополье экс-полицейского подозревают в попытке мошенничества

В Нефтекумске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Нефтекумскому городскому округу. Правоохранители подозревают его в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Дело направлено в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Согласно данным следствия, 7 октября прошлого года бывший полицейский получил от местного жителя, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 50 тыс. руб. За эти деньги подозреваемый пообещал ему помощь в освобождении от ответственности за мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Вместе с тем полицейский знал, что на это у него нет должностных полномочий. Он был задержан при получении денег.

Наталья Шинкарева