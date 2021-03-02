В Саратовской области педофил приговорен к 13 годам колонии

В Лысых Горах Саратовской области вынесли приговор 63-летнему местному жителю, который обвинялся в 13 эпизодах преступлений против половой неприкосновенности детей. Он приговорен к 13 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК.

Установлено, что в период с сентября 2016 года по август 2019 года гражданин совершал развратные действия, а также иные действия сексуального характера с применением и без применения насилия в отношении трех девочек и мальчика, которые находились под опекой его супруги. На момент начала совершения преступлений детям было от четырех до 14 лет.

В 2019 году одна из потерпевших рассказала о происходящих в отношении нее преступлениях своей знакомой, и та обратилась в органы опеки.

Марина Ковалева