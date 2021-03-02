Общественная палата Башкирии обучит наблюдателей на выборы

В ближайшее время на базе Общественной палаты Башкирии начнется формирование пула общественных наблюдателей для работы на избирательных участках в период досрочного голосования и в единый день голосования 19 сентября, сообщила вчера журналистам руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в 2021 году Ольга Панчихина.

19 сентября в республике пройдут выборы депутатов Госдумы, а также дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления.

По словам госпожи Панчихинов, в мае начнется обучение общественных наблюдателей, по итогам которого они будут сдавать экзамен. В каждую участковую избирательную комиссию будет направлено 2-3 добровольных независимых общественных наблюдателя в период досрочного голосования и непосредственно в день выборов. Всего в Башкирии требуются более 7 тыс. наблюдателей, отметила Ольга Панчихина.

Майя Иванова