Прокуратура завела дела на три челябинских предприятия за экологические нарушения

Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха в работе трех крупных промышленных предприятий – ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Завод “Пластмасс”» (Копейск).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе проверки было установлено, что на предприятиях не проведены проверки показателей работы газоочистных установок, не выполнен производственный экологический контроль на источниках выброса загрязняющих веществ в атмосферу с привлечением аккредитованных лабораторий.

За несоблюдение требований федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха в отношении юридических и должностных лиц предприятий прокуратура возбудила административные дела по ст. 8.1 КоАП РФ. Материалы направили в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для рассмотрения. Руководители предприятий получили представления об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.