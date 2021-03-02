В Волгограде обвинили жителя Симферополя в мошенничестве при проведении торгов

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Симферополя. Он обвиняется в мошенничестве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в облпрокуратуре.

По версии следствия, член постоянно действующей комиссии по проведению торгов коммерческой фирмы организовывал и проводил аукционы по реализации арестованного имущества. Деятельность этой структуры координировал его знакомый. В мае 2019 года от директора агентства недвижимости поступила заявка на приобретение однокомнатной квартиры в Волжском. В связи с этим обвиняемый по договоренности с координатором позвонил покупателю и якобы предложил за 50 тыс. руб. обеспечить победу в аукционе. По аналогичной схеме сообщники, предположительно, потребовали от него 100 тыс. руб. за победу в торгах по реализации квартиры в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Уголовное дело рассмотрит Ворошиловский районный суд Волгограда. Дело в отношении сообщника находится на стадии расследования, уточняют в ведомстве.

Мария Шахрай