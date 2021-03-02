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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Мировая техника Кубань» вложит в центр обслуживания под Воронежем 250 млн рублей

ООО «Мировая техника Кубань» получило разрешение на строительство и проводит подготовительные работы для возведения центра по обслуживанию сельхозтехники и логистического центра в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в администрации района.

Компания намерена вложить в создание объектов 250 млн руб. Первой очередью проекта станет создание центра обслуживания сельхозтехники площадью 3 тыс. кв. м, второй — склада запчастей и техники рядом с промпарком «Воронеж». Проект планируется реализовать на участке площадью 1,5 га. Предполагается создание 50 рабочих мест. Открытие объектов намечено на октябрь 2021 года.

Олег Мухин


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