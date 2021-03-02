Вторую часть имущества Ижевских электросетей продали в декабре 2020 года

Сделка по продаже имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети» (ИЭС) была закрыта в декабре 2020 года. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии госсовета республики.

«Напомню, первая часть комплекса была реализована в декабре 2018 года. Под управление "Удмуртэнерго" перешли 78% имущественного комплекса за 2,56 млрд руб. с НДС. Вторая часть сделки по продаже имущественного комплекса стоимостью 530 млн руб. была закрыта в декабре 2020 года. Сделку мы закрыли полностью»,— подчеркнул господин Бречалов.

Кроме того, глава Удмуртии добавил, что на налоговые отчисления ИЭС в 2019 году составили 615,2 млн руб. против 313,5 млн руб. в 2018 году. Операционные расходы АО при этом сократились в 14 раз — с 903 млн руб. до 62,5 млн руб.

Напомним, что сделка о продаже части ИЭС была закрыта в декабре 2018 года. Под управление «Удмуртэнерго» перешли 78% имущественного комплекса. Приобрести вторую часть ИЭС «Россети» изначально планировали к маю 2019 года, затем — в конце 2019 года. Тогда глава Ижевск назвал причину задержки продажи.