Крупнейший самарский ресторан закрывает площадку на Московском шоссе

Площадка ресторана «Три Оленя» на Московском шоссе в Самаре закрывается. Причины этого решения не называются. Об этом сообщили владельцы заведения в соцсетях.

По информации собственников, в настоящее время рассматривается вопрос об открытии альтернативной площадки ресторана в другом месте. Точный адрес не сообщается.

Первый ресторан под брендом «Три Оленя» открылся на Московском шоссе в октябре 2013 года. На этой же площадке размещается и одноименный собственный пивоваренный завод. В 2015 году была зарегистрирована торговая марка «Три Оленя».

Георгий Портнов