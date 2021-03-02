02 марта, вторник
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

новости компаний

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Омске выявлено превышение содержания вредных веществ в воздухе

Службы контроля в Омске выявили превышение предельно-допустимой концентрации(ПДК) загрязняющих веществ в воздухе, сообщает пресс-служба минприроды области. Во время выбросов в городе действовал режим неблагоприятных метеоусловий, который объявило Обь-Иртышское УГМС до 2 марта.

Как уточнили “Ъ-Сибирь” в министерстве, на автоматизированном посту наблюдений по ул. Константина Заслонова было зафиксировано превышение ПДК по пыли в 1,09 раза, по частицам PM10 — в 1,81 раза, по частицам PM2.5 — в 3,36 раза. В Советском округе выявлен предельно допустимый уровень концентрации сероводорода. Данные о превышении ПДК переданы в региональное управление Росприроднадзора.

В феврале общественники Красноярска заявили, что намерены подать иск к властям из-за качества воздуха. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Чиновникам покажут "черное небо"».

Даниил Тарабукин


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

интервью

новости компаний

Профиль пользователя