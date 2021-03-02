В Казани запустили православное радио «Вера»

В Казани 1 марта начала вещать православная радиостанцию «Вера». Ее инициатором выступил бывший митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, который скончался в ноябре 2020 года от коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Казанской епархии.

Новая радиостанция вещает на частоте 95,5 МГц. В эфире выступают священнослужители, общественные деятели и представители интеллигенции. Кроме того, на радио звучат современные и классические инструментальные композиции, мелодичные русскоязычные баллады, фолк, романсы. При этом в эфире отсутствует коммерческая реклама, но есть информация о благотворительных и социальных проектах.

Радиостанция вещает на территории более 40 городов.

"Ъ-Казань"