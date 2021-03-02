В ближайшие три года в Екатеринбурге построят пять офисных центров

В Екатеринбурге в ближайшие три года планируют построить пять офисных центров, сообщил на заседании комиссии гордумы председатель комитета по организации бытового обслуживания населения городской администрации Максим Афанасьев.

«На предстоящие три года у нас в плане строительства пять офисных центров. Четыре из них запланированы к открытию в 2021 году и один в 2023 году. Буквально вчера мы получили информацию по вводу в эксплуатацию БЦ Neboplaza на ул. Народной Воли, 63а, общей площадью 30 тыс. кв. м», — рассказал Максим Афанасьев.

В этом году ввести в эксплуатацию планируют три деловых центра: «Эльбрус» на улице Старых Большевиков, бизнес-центр на улице Библиотечной, административное здание на улице Черепанова. В 2023 году планирую сдать офисное здание на пересечении улиц Чапаева – Декабристов.

Отметим, что в мае 2020 года на улице Добролюбова открылся БЦ «Дубровин». Всего в Екатеринбурге работает 102 офисных центра общей площадью 1,4 млн кв. м.

Также по словам господина Афанасьева в 2020 году, по сравнению с 2019 годом на 10-11% увеличились арендные ставки в самой популярной категории офисников B+.