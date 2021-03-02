02 марта, вторник
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«Аптеки Удмуртии» преобразуют в акционерное общество

ГУП «Аптеки Удмуртии» планируют преобразовать в акционерное общество. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов на сессии госсовета республики.

Он подчеркнул, что за последние три года выручка предприятия выросла до 3 млрд руб. В 2017 году убытки ГУП превышали 17 млрд руб. Кроме того, объем уплаченных налогов вырос до 200 млн руб., чистая прибыль превысила 100 млн руб. при темпах роста 220%, темп роста товарооборота — более 42%. За 10 месяцев 2020 года прирост аптечных продаж составил 26%.

«Уверяю вас, это история не про ковид. За это же время "Аптеки Удмуртии" очень существенный объем средств выделили для поддержки, когда она была нужна»,— подчеркнул господин Бречалов.

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