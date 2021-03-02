Два федеральных учреждения в Воронежской области подали заявки на органическую сертификацию

К подаче заявок на прохождение органической сертификации в Воронежской области присоединились федеральные учреждения. Воронежский государственный агроуниверситет заявил 13 га под опыты с полевыми и плодовыми культурами, Воронежский федеральный аграрный научный центр имени В.В. Докучаева — семеноводческий участок площадью 12 га.

Кроме того, с начала года заявки на сертификацию подали 14 хозяйствующих субъектов, рассказали в областном департаменте аграрной политики. Они планируют выращивать органическую продукцию на общей площади 10,6 тыс. га. Среди заявившихся — производители полевых культур, яблок, ягод, овощей, бахчевых, а также животноводческие хозяйства.

Воронежская область, напомним, работает с тремя отечественными и двумя иностранными органами по сертификации. В регионе рассчитывают, что отдельные хозяйства смогут получить сертификаты уже по итогам нынешнего сельхозсезона.

Олег Мухин