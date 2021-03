Анджелина Джоли продала картину Черчилля за $11,5 млн

Актриса Анджелина Джоли продала картину «Минарет мечети Аль-Кутубия», написанную бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, за $11,5 млн (£8,28 млн), следует из данных на сайте аукционного дома Christie's. Это единственная картина, написанная господином Черчиллем во время Второй мировой войны. Причины продажи картины и личность покупателя не сообщаются.

Предварительная оценка работы составляла от £1,5 млн до £2,5 млн (от $2,1 млн до $3,5 млн), заплаченная неизвестным покупателем сумма стала рекордной для работ британского премьера. Картина была написана в 1943 году и подарена 32-му президенту США Франклину Рузвельту, потом по наследству перешла его сыну Эллиоту. Позже она принадлежала ряду владельцев и выставлялась на нескольких выставках, семья Анджелины Джоли приобрела ее в 2011 году.

#AuctionUpdate A new #WorldAuctionRecord for Sir Winston Churchill with 'Tower of the Koutoubia Mosque' (1943) selling for ?8,285,000. This is the only painting created by Churchill during the Second World War: https://t.co/JCBvGaFShW pic.twitter.com/iZMumvmwp2