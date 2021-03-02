Уровень безработицы в Сибири снизился

По итогам января 2021 года уровень безработицы в Сибирском федеральном округе составил 7,2%. В декабре 2020 года – 7,5%. В то же время количество безработных в январе составило 7,8 млн человек в округе, в декабре прошлого года — 7,7 млн человек. В Новосибирской области, как следует из данных Росстата, уровень безработицы составил за январь 7%, за декабрь 7,1%, в Республике Тыва уровень безработицы снизился до 16,9% (в декабре — 18,2%), в Красноярском крае — 5% (в декабре — 5,7%), в Томской области — 8,6% (8,9%). Единственным регионом Сибири, где отмечен рост уровня безработицы в январе стал Алтайский край — 6,5% против 6,3% в декабре.

По итогам 2020 года в Сибири количество безработных резко выросло. В Томской и Новосибирской областях число нетрудоустроенных граждан увеличилось более чем в пять раз, в Алтайском крае — в два раза.

Подробнее о безработице в Сибири — в материале “Ъ-Сибирь” «Пандемия осела на рынке труда».

Оксана Павлова