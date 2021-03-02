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Сельхозпроизводители Астраханской области получат 100 млн рублей господдержки

В Астраханской области планируется направить средства господдержки аграриям региона в размере более 100 млн руб. по различным направлениям. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности области.

Как уточняют в ведомстве, в марте фермеры активно закупают семена овощных культур, минеральные удобрения и средства защиты растений. Во второй половине месяца на полях начнется предпосевная подготовка почвы, и прокладка систем орошения. В связи с этим глава регионального минсельхоза Руслан Пашаев поставил задачу ускорить доведение средств господдержки до сельскохозяйственных производителей.

Мария Шахрай


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