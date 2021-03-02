В Ярославской области за год выявили 353 фальшивых банкноты

На территории Ярославской области за 2020 год экспертами банковской системы было выявлено 353 поддельных банкноты, сообщили в пресс-службе ярославского отделения Банка России. В сообщении отмечается, что количество фальшивок в регионе сократилось. В 2019 году было выявлено на 23 поддельных денежных купюры больше.

По данным пресс-службы, чаще всего фальшивомонетчики подделывают банкноты номиналом 5 тыс. руб. Их за год в регионе было выявлено 262 штуки. Также было обнаружено 74 поддельных банкноты номиналом 1 тыс. руб. и девять поддельных денежных купюр номиналом 2 тыс. руб.

За 2020 год в Ярославской области было выявлено четыре фальшивых купюры США номиналом $100. В 2019 году в регионе было выявлено 14 поддельных купюр иностранных государств.

По словам заместителя управляющего ярославским отделением Банка России Елены Бурмистровой, чтобы не получить поддельные денежные купюры, нужно внимательно проверять подлинность банкнот непосредственно при их получении.

«Это легко сделать с помощью мобильного приложения “Банкноты Банка России”, которое поможет найти защитный признак, подтверждающий подлинность. А если все-таки фальшивка попала в ваш кошелек – ни в коем случае не пытайтесь ею расплачиваться. Постарайтесь вспомнить, при каких обстоятельствах она оказалась у вас и обратитесь в правоохранительные органы»,— советует госпожа Бурмистрова.

Антон Антонов