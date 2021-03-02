В 2020 году реальные располагаемые доходы жителей Челябинской области упали на 2,4%

В Челябинской области продолжается падение уровня жизни населения. По данным Челябинскстата, по итогам 2020 года реальные денежные доходы жителей региона сократились на 2,1%, по сравнению с предыдущим годом. А реальные располагаемые (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) – на 2,4%. В четвертом квартале показатели сократились на 1,3% и 2% соответственно к аналогичному периоду прошлого года.

В целом по итогам 2020 года среднемесячный денежный доход одного жителя Челябинской области составил 25,7 тыс. руб., что на 1,4% больше, чем годом ранее. Потребительские расходы выросли на 0,5%, до 19,6 тыс. руб.

В четвертом квартале 2020 года сократилось соотношение среднедушевых доходов к величине прожиточного минимума. Так, если в последние три месяца 2019 года средний доход в 2,8 раза превышал минимум, то в октябре-декабре 2020-го – в 2,6 раза. Средняя номинальная зарплата в четвертом квартале была больше прожиточного минимума трудоспособного населения в 3,3 раза больше, год назад – в 3,4 раза. А средняя пенсия теперь составляет 178% от прожиточного минимума пенсионера. В четвертом квартале 2019 года было почти 189%.