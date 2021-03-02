АО «Экономбанк» ввёл в эксплуатацию новый «Клиент-банк»

Новый «Клиент-банк» работает на платформе дистанционного банковского обслуживания «iBank».



Требования к безопасности и удобству банковского программного обеспечения постоянно растут, особенно это актуально для предприятий и ИП. Оперативно реагируя на вызовы финансового рынка, Экономбанк внедрил новый программный комплекс для клиентов-юридических лиц на платформе дистанционного банковского обслуживания iBank. Главными плюсами платформы разработчики называют высокую безопасность и удобство в использовании.

«Если говорить о конкретных изменениях для наших клиентов, новый «Клиент-банк» более оперативен в предоставлении информации, интерфейс более удобен и понятен, его структура логично выстроена. Мы знаем, насколько важно для наших клиентов экономить время и усилия, поэтому теперь для установки «Клиент-банка» нужен минимальный пакет документов», — комментирует временно исполняющий обязанности Председателя Правления АО «Экономбанк» Елена Алмакаева.

Также в новом «Клиент-банке» появились возможность составлять расчётные документы, создавать платежный документ из любого документа выписки по счету, получать информацию о наличии ограничений по счету (арест, приостановление операций по счетам в банках), интеграция с бухгалтерскими системами и другие.

Уже в ближайшее время будет запущено в работу мобильное приложение ДБО iBank.

Начать работу с ДБО «iBank» вы можете, пройдя по ссылке. И получить консультацию по любому вопросу, позвонив по телефону 8 800 100-13-19 (звонок по России бесплатно).

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